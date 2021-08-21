Politika

Taliban liderlerinden Baradar yeni hükümeti kurmak için Kabil’de

Taliban'ın liderlerinden Abdulgani Baradar, Afganistan'da yeni hükümeti kurmak için beraberindeki diğer örgüt yetkilileriyle birlikte başkent Kabil'e gitti.
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Foto: Taliban'ın liderlerinden Abdulgani Baradar / Reuters
Foto: Taliban'ın liderlerinden Abdulgani Baradar / Reuters
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HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansına konuşan bir Taliban yetkilisi, örgütün kurucularından olan Abdulgani Baradar’ın bugün Afganistan’ın başkenti Kabil’e gittiğini belirtti.

Yetkili, “Baradar cihatçı ve siyasi grupların yetkilileriyle görüşerek kapsayıcı bir hükümet kurmak için Kabil'de" ifadelerini kullandı.

Öte yandan örgüt yetkilisi, Taliban'ın gelecek birkaç hafta içinde yeni yönetim çerçevesini açıklayacağını söyledi.

Yetkili, "Taliban'ın hukuk, din ve dış politika uzmanları birkaç hafta içinde yeni yönetim şeklini açıklamayı amaçlıyor" dedi.

TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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