Hangi ülkede kaç Afgan mülteci bulunuyor?

HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra binlerce kişi bu ülkeyi terk etti.

Bugün, Türkiye, Pakistan, İran'ın aralarında olduğu çok sayıda ülke Afganlara ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) rakamlarına göre, 2020'nin sonunda iltica sürecine girmemiş veya bu süreci tamamlamamış yaklaşık 2,6 milyon Afgan mülteci vardı. Afgan mültecilerin yüzde 85'i Afganistan'ın komşu ülkeleri İran ve Pakistan'da bulunuyor.

Yine 2020'nin sonlarındaki rakamlara göre, Almanya en fazla Afgan mülteciye ev sahipliği yapan üçüncü ülke konumunda. Afgan mültecilerin 148 bini, yani genel rakamın yüzde 5,5'i Almanya'da bulunuyor.

Avusturya, Fransa ve İsveç, Avrupa'daki Afgan mülteciler için diğer önemli destinasyonlar arasında.

Avrupa Birliği'nin son raporuna göre, 2021’in ilk çeyreğinde AB'de yaklaşık 7 bin Afgan'a kalıcı veya geçici yasal statü verildi. Bunların en az 2 bin 200'ü Yunanistan'da, bin 800'ü Fransa'da, 1000'i Almanya'da ve yaklaşık 700'ü İtalya'da bulunuyor.

Genel olarak, Afgan mültecilerin çoğuna yalnızca geçici kalma hakkı verilmiş olsa da AB'de yasal statü hakkı almış Afganların oranı yüzde 62.

FRANSA VE ALMANYA, AFGAN SIĞINMACILARI EN ÇOK REDDEDEN ÜLKELER

Öte yandan Fransa ve Almanya, Afgan sığınmacıları en çok reddeden ülkeler oldu. Ancak son dönemde Avrupa ülkeleri de Afganistan'daki gelişmeler ışığında sınır dışı işlemlerini askıya aldı.

Avustralya'da 11 bin Afgan mülteci bulunuyor. Bu sayı Birleşik Krallık, Hindistan ve ABD'de bulunanların sayısını aştı.

ABD, ülkedeki askeri görev sırasında Washington hükümeti ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışan Afganlar için programını genişletti. Associated Press, yaklaşık 20 bin kişinin bu ülkede mülteci statüsüne başvurmasının beklenebileceğini bildirdi.

ABD, 2021'de 500'e yakın Afgan mülteci kabul ederken, 2020 mali yılında 600 ve 2019 mali yılında 1.200 mülteci kabul etti.

TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN VAR?

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12 Ağustos 2021 rakamlarına göre, bu yıl 29 bin 118 Afgan düzensiz göçle Türkiye'ye gitti. Bu sayı 2019'da 201 bin 437, 2020'de ise 50 bin 161 idi.

2018'de 100 bin 841, 2017'de 45 bin 259, 2016'da 31 bin 360, 2015'te 35 bin 921, 2015'te 12 bin 249 Afgan Türkiye'de yakalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ülkede 300 bin Afgan göçmenin bulunduğunu söylemişti. (Kaynak: Euronews)