Politika

Kazimi: Irak’ta durum tehlikeli boyutta

Irak Başbakanı Kazimi, Irak’ta salgının tehlikeli bir boyutta olduğunu ve vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.
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Irak Mustafa Kazimi Covid-19 Irak

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kazimi’nin başkent Bağdat’ta okul ziyaretleri sırasında, “Irak’ın ekonomi ve güvenlikle ilgili çetin sorunlar ve elektrik iletim kulelerine yönelik saldırılara rağmen sınavların gerçekleştirilmesinde kararlıydık” dediği kaydedildi.

Irak’ta sağlık durumunun tehlikeli boyutta olduğunu söyleyen Kazimi, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son 24 saatlik verilere göre ülkede 6 bin 121 yeni Covid-19 vakası kaydedildi, 67 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadar Irak’ta 1 milyon 815 bin 497 kişi virüse yakalandı, 20 bin 25 kişi yaşamını yitirdi. 153 bin 602 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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