Mahabad Milletvekilinden Reisi’ye: Kadınların kabinede neden yeri yok?

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yeni kabine için önerdiği isimlere yönelik güven oylaması süreci başladı. Kabine listesindeki isimler, Mecliste tek tek değerlendirilecek, ardından güvenoyuna sunulacak.

Meclisteki konuşmasında Reisi, "Halkın aşılanmasını hızlandırmak, sağlık protokollerini uygulamak ve tedavi imkanlarını geliştirmek, hükümetin salgın meselesindeki önceliğidir. İkinci önceliğimiz de ekonomik istikrar, makro göstergelerin iyileştirilmesi, vatandaşların geçim kaynaklarının artırılması ile geçim sıkıntısının ortadan kaldırılması, istihdamın güçlendirilmesidir" dedi.

Meclis Ehli Sünnet Fraksiyonu Başkanı ve Mahabad Milletvekili Celal Mahmudzade, Reisi'nin meclise sunduğu kabine listesine açıkça muhalefet ederek, "Sayın Reisi'nin kabinesinin yaş ortalaması 52'dir. Genç kabine sloganlarına rağmen önerilen kabine listesindeki isimlerin yaş ortalaması kabul edilebilir değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Kabinede kadınlara ve Sünnilere yer verilmediğine dikkati çeken Mahmudzade, şunları kaydetti:

"Ehli Sünnet mensubu seçkin isimlerin ve toplumun yüzde 50'sini oluşturan kadınların önerilen kabine listesinde bulunmaması da kabul edilemez. Sayın Reisi, biz ve Meclis'teki kadınlar size 'Kadınların kabinede neden yeri yok?' sorusunu soruyoruz. Kadınların çeşitli alanlardaki potansiyelini hepimiz biliyoruz ancak siz de kadınların görmezden gelindiğini kabul edin.

Mezhebi azınlıklardan faydalanılacağına dair önceki toplantılarda sözler verdiniz. Acaba milyonlarca Ehli Sünnet vatandaşından sizin bakan olarak sunacağınız bir kişi dahi çıkmadı mı?"

SİSTAN-BELUÇİSTAN VEKİLLERİ DE ELEŞTİRDİ

Toplantıda konuşan, Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti Milletvekili Muinuddin Saidi de kabinede hiçbir kadına yer verilmemesini "üzüntü verici" olarak niteleyerek, Reisi'ye "kabineye Ehli Sünnet mensubu bakan ataması" çağrısında bulundu.

Aynı eyalete bağlı Seravan kenti Milletvekili Melik Fazıli ise kabinede ülke nüfusunun yüzde 11'ine ev sahipliği yapan Sistan ve Beluçistan eyaletinden kimseye yer verilmemesini eleştirerek, "Biz, eyaletteki yetkin kişilere kabinede yer verilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte her zaman Velayet-i Fakih'i savunan Ehli Sünnet camiasının da liyakat esasına dayalı olarak hükümet kademelerinde yer almalarını istiyoruz" diye konuştu.