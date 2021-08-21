‘ABD BioNTech’e tam onay verecek’

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New York Times gazetesi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) pazartesi günü Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısına tam onay vereceğini yazdı.

Gazeteye konuşan ancak yetkisi olmadığından adı açıklanmayan konuya yakın bir kaynak, aslında sürecin dün tamamlanmasının hedeflediğini ancak çok sayıda evrak işi ve şirketle görüşmelerin uzaması nedeniyle onay işinin pazartesiye kaldığı belirtti.

FDA’dan tam onay sonrası daha çok insanın aşıya ikna olması ve aşı zorunluluğu uygulamalarının daha kolay devreye alınması bekleniyor.

Ülkede üç acil durum kullanım onayı alan aşıdan biri olan Pfizer/BioNTech ilk tam onay alan aşı olacak.

Pfizer/BioNTech aşısı ABD’de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 203 milyondan fazla kişi aşılanmış olsa da 18 yaş üstü nüfusta tam aşılama oranının yüzde 60’ta kalması hedefin tutturulamadığı anlamına geliyor.