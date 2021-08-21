Til Rifat’ta 15 yaşındaki kız çocuğu kaçırıldı

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Sosyal medya hesabı üzerinden video yayımlayan 15 yaşındaki kız çocuğunun babası İdris Nasan, Afrin işgalinden bu yana Til Rifat’ta yaşadıklarını söyledi.

İdris Nasan, Özerk Yönetim’e yakınlığıyla bilinen “Devrimci Gençlik Hareketi” adlı silahlı grubun 15 yaşındaki Fatma Nasan’ı kaçırdığını ifade ederek, kızının hasta olduğunu vurguladı.

Eşinin geçirdiği bir hastalık nedeniyle vefat ettiğini dile getiren İdris Nasan, “YPG’li arkadaşlarımızın yanına gidip, kızımızı sorduk ama yoksul olduğumuz için bizi dinlemediler” dedi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’ye de seslenen baba İdris Nasan, “Onu Til Rifat ve Şehba bölgesindeki sorunları çözmeye ve kızımın iadesi için çabalamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

2 hafta önce de Rojava’nın Kamışlo kentinde 13 yaşındaki Simav Osman adında bir kız çocuğu Devrimci Gençlik Hareketi tarafından kaçırılmıştı.

Öte yandan Devrimci Gençlik Hareketi’nin daha önce de çocuk ve gençleri kaçırdığı kaydedildi.

18 Mart 2018 yılında Afrin’in Türkiye ve SMO’nun kontrolüne geçtikten sonra yaklaşık 250 bin kişi Tel Rifat ve Şehba bölgesine göç etmek zorunda kaldı.