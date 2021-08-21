Afgan fenomenlerde Taliban korkusu: Sessizliğe büründüler

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Özellikle çok sayıda takipçisi olan kimi sosyal medya kullanıcıların, geçtiğimiz hafta yaşanan olayların ardından hiç paylaşım yapmadıkları, bazılarının ise ülkeden çıktıkları görüldü.

Genç Afganların bir moda ikonu olarak gördüğü, Instagram'da 290 bin, Tiktok'ta ise 400 binden fazla takipçisi olan Ayeda Shadab, Alman kanalı ZDF'ye yakın zaman önce verdiği röportajda, "Taliban Kabil'e girerse benim gibi insanların güvenliği kalmayacaktır. Benim gibi başörtüsü giymeyen ve çalışan kadınları kabul edemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Taliban'a karşı görüşlerini açıkça dile getiren Shadab'ın, son paylaşımlarında Afganistan'dan çıktığı ve İstanbul'da olduğu görüldü.

180 binden fazla takipçisi olan şarkıcı Sadiqa Madadgar'ın ise son günlerde Instagram'da paylaşımlarını durdurdu.

Madadgar, geçtiğimiz hafta "Yaşadığım acıyı internetten açıklamayı sevmiyorum ama artık bunaldım. Gözlerimin önünde yok edilen vatanıma baktığımda yüreğim parçalanıyor" şeklinde bir ileti paylaşmıştı.

FACEBOOK’TAN AFGAN KULLANICILARA YENİ ÖZELLİK

Sosyal medya ağları da Afgan kullanıcıların endişelerini göz önünde bulundurarak yeni güncellemeler yayımladı.

Bu kapsamda Facebook, hesaplarını tamamıyla gizlemek isteyen kullanıcılara bunu artık tek bir tuşla yapma imkanı sağlıyor. Hesapları gizlenen kullanıcıların hiçbir kişisel bilgisine dışarıdan ulaşmak mümkün olmuyor.

Diğer yandan LinkedIn de Afgan kullanıcıların bağlantılarını gizlerken Twitter hesap geçmişinin silinmesi talep eden Afganlar için bu süreci hızlandırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Afgan internet kullanıcılarının sosyal ağ verilerini gizleyebilmek için yapmaları gerekenleri detaylı bir şekilde anlatan broşürler yayımladı.

ABD UÇAKLARIYLA ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

Ülkenin en ünlü şarkıcılarından Aryana Sayeed, çarşamba günü Doha istikametindeki bir Amerikan askeri uçağının içinden selfie paylaştı.

Sayeed, "İyiyim ve hayatım boyunca asla unutamayacağım birkaç gecenin ardından hala hayattayım. Kalbim, dualarım ve aklım hep sizinle olacak" ifadelerini kullandı.

Ancak ülkeden kaçmak isteyen herkesin kaderi aynı olmadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Afgan milli takımının genç futbolcusu Zaki Anwari, Kabil'den havalanan bir Amerikan askeri uçağına tutunmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.