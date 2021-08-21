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Messi PSG ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Paris Saint-Germain’le (PSG) ilk maçını gelecek hafta sonu oynayabilir.
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avrupa Lionel Messi PSG ilk maç

HABER MERKEZİ

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin Reims maçında sahada olabileceğini söyledi.

Barcelona'nın yaşadığı finansal kriz nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan ve PSG'ye imza atan Messi yeni takımıyla henüz ilk maçına çıkmadı.

Brest'i deplasmanda 4-2 yendikleri maçın ardından ESPN Arjantin'e konuşan Pochettino, "Önümüzdeki hafta uzun olacak. Her şey yolunda giderse Messi, Reims karşısında kadroda olabilir" ifadelerini kullandı.

PSG-Reims maçı 29 Ağustos Pazar günü Erbil saatiyle 21:45'te oynanacak.

PSG, Ligue 1'de 3 maçta topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

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