Merkel: Afgan ordusu çok hızlı çöktü, daha güçlü bir direniş bekliyorduk

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Seçim etkinliği sırasında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’da Taliban'ın yönetimi ele geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Ordu çok çabuk çöktü. Direnişin daha güçlü olmasını bekliyorduk” diyen Merkel, “Şimdi odak noktası, insanları Afganistan'dan kurtarmak, ancak daha sonra neyin başarılıp başarılmadığına dair bir değerlendirme yapılmalı” ifadelerini kullandı.

DPA’nın aktardığına göre Merkel, Afganistan'daki Alman askerlerine Almanları ve onlarla işbirliği yapan yerel işçileri kurtarma çabalarından dolayı "derin teşekkürlerini" iletti.

Berlin'de yaptığı konuşmada tahliye sürecinin "çok karmaşık bir görev" olduğunu ifade eden Merkel, şunları kaydetti:

“Bu saatlerde önemli olan insanları kurtarmaktır. Afganistan şu anda ciddi bir terör tehdidi oluşturmasa da Batı'nın angajman yaklaşımı bu hedeften daha geniş. Afganistan'da mümkün olduğunca çok insanın özgür, kendi kendine yeten bir hayat yaşamasını sağlamak istedik. Sadece şunu söylemeliyiz; bu şekilde yürümedi.”

Diğer yandan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer bugün gazetecilere verdiği demeçte, Alman ordusunun Kabil Havalimanı'ndan yaklaşık 2 bin kişiyi tahliye ettiğini söyledi.

Annegret Kramp-Karrenbauer, geceleri Kabil'e sevk edilen iki hafif helikopterin, karadaki uluslararası ortaklarla koordineli olarak şehir dışında tahliyelere başlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesine Afgan ordusunun başarısızlığının sebep olduğunu söylemişti.

Sullivan, "Onlara (Afgan ordusu) irade kazandırmayı başaramadık ve sonuçta Kabil için savaşmamaya karar verdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.