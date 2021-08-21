ABD’li temsilci Kürt diyaloğu için ENKS ile görüştü

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ABD'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yetkilileriyle ENKS’ye yönelik engel ve ihlaller ile Kürt diyaloğunun yeniden başlamasını görüştü.

ENKS Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, Brownstein'ın dönüşünün ardından kendisinin talebi üzerine bugün online toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Görüşmede ENKS'ye yönelik engel ve ihlaller, Kürt diyaloğunu sürdürmenin yolları ele alındı. Toplantıda her iki taraf da ilişkilerin devamı konusunda anlaştı" denildi.

ABD’li temsilci nisan ayında da, Kamışlo’da ENKS’lilerle bir araya gelmiş ülkesinin Kürt diyaloğunun yeniden başlamasına destek sunmada kararlı olduğunu belirtmişti.

David Brownstein, Kasım 2020'de William Roebuck'ın yerine gelmişti.

ABD, Kürdistan Bölgesi ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) desteğiyle Kasım 2019'da Kürt birliği için ENKS ve Ulusal Birlik Partileri (PYNK) arasında Kürt diyaloğu başlatılmıştı. Bir süre devam eden müzakereler bazı sorunlardan dolayı askıya alınmıştı.