ABD’den Esad rejimine çağrı

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Esad rejiminin 21 Ağustos 2013 tarihinde başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400’in üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 8 yıl geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırının 8'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Esad rejimi, savaşın başından beri Suriye halkına karşı en az 50 kez kimyasal silah kullandı" bilgisini verdi.

Rejime uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda kimyasal silahlarını beyan ve imha etme çağrısını yineleyen Price, ABD'nin kimyasal silah kullanımlarını güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Kimyasal silah kullananların cezasız kalmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Price, rejimin de hem kimyasal silah saldırıları hem de işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini ifade etti.