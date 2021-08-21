Kürdistan Bölgesi’nde aşılama sürecinde olumlu gelişmeler

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde vatandaşların yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısına yönelik talebinde artış yaşanırken, Sağlık Bakanlığı verilerine günde 10 binden fazla kişi aşılanıyor.

K24’e konuşan Erbil Brayeti Aşı Merkezi yetkilisi Dr. Sozan Sebir, “Kronik hastalığı bulunan kişiler ve sağlık çalışanlarına öncelik tanıyoruz ancak elektronik randevu sisteminden önceden randevu alanları da aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşların aşı olma isteğinin oldukça arttığını belirten Dr. Sozan Sebir, eldeki aşı tedarikine göre tüm vatandaşları aşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

K24’e konuşan Ahmed İbrahim adlı vatandaş daha önce Covid-19’a yakalandığını belirterek “Çok bir süreç yaşadım. Hastalık beni oldukça zayıf düşürdü. Şimdi bile tam koku alığımı söyleyemem” dedi.

Ahmed İbrahim, aşı olanların Covid-19’a yakalanması durumunda bile hastalığı daha kolay atlatacağını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani de bugün Kürdistan Bölgesi halkına aşılanma çağrısında bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi olarak şimdiye kadar 1 milyonu aşkın aşı teslim alındığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi halkına aşılanma çağrısında bulundu.

Başbakan, “Bugüne kadar 1 milyondan fazla aşı teslim aldık ve şimdi rolünüzü oynamalısınız” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan'ı koruyun, aşı olun” ifadelerini kullandı.