Sağlık Bakanı: Aşı olanların hayatı tehlikede değil

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi'nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında durum ve aşılama süreciyle değerlendirmelerde bulundu.

"Geçtiğimiz haftalara göre daha iyi durumdayız" diyen Dr. Saman Berzinci, “Birkaç hafta önce önemli ölçüde Covid-19 dalgası nedeniyle yüksek oranda vaka sayısı vardı ve can kaybı yaşanıyordu. Bu durumun 2-3 hafta daha sürmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Aşıyla ilgili de konuşan Bakan Berzenci, “Kendinizi korumanın ve dünya çapında Covid-19’u kontrol etmenin en iyi yollarından biri aşı olmaktır. Ancak tek yol bu değildir. Çünkü Delta varyantı da dahil virüsün yeni nesilleri ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Aşı olan kişilerin hayatı tehlikede değil” ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı, “Her iki aşıyı da yaptıran kişiler yeniden Covid-19’a yakalandıklarında sağlık durumları fazla bozulmaz ve hayatları tehlikede olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Berzenci, coronavirüsün yaygınlaşmaması için okulların açılmasından önce öğretmenleri aşılamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

BAŞBAKAN: KÜRDİSTAN’I KORUYUN, AŞI OLUN

Başbakan Mesrur Barzani de bugün Kürdistan Bölgesi halkına aşılanma çağrısında bulundu.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi olarak şimdiye kadar 1 milyonu aşkın aşı teslim alındığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan, Kürdistan Bölgesi halkına aşılanma çağrısında bulundu.

“Bugüne kadar 1 milyondan fazla aşı teslim aldık ve şimdi rolünüzü oynamalısınız” diyen Başbakan, “Kürdistan'ı koruyun, aşı olun” ifadelerini kullandı.