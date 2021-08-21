Sağlık

Sağlık Bakanı: Aşı olanların hayatı tehlikede değil

Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı olanlarının hayatının tehlikede olmadığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Dr Saman Berzinci Kürdistan Bölgesi Aşı coronavirüs

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi'nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında durum ve aşılama süreciyle değerlendirmelerde bulundu.

"Geçtiğimiz haftalara göre daha iyi durumdayız" diyen Dr. Saman Berzinci, “Birkaç hafta önce önemli ölçüde Covid-19 dalgası nedeniyle yüksek oranda vaka sayısı vardı ve can kaybı yaşanıyordu. Bu durumun 2-3 hafta daha sürmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Aşıyla ilgili de konuşan Bakan Berzenci, “Kendinizi korumanın ve dünya çapında Covid-19’u kontrol etmenin en iyi yollarından biri aşı olmaktır. Ancak tek yol bu değildir. Çünkü Delta varyantı da dahil virüsün yeni nesilleri ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Aşı olan kişilerin hayatı tehlikede değil” ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı, “Her iki aşıyı da yaptıran kişiler yeniden Covid-19’a yakalandıklarında sağlık durumları fazla bozulmaz ve hayatları tehlikede olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Berzenci, coronavirüsün yaygınlaşmaması için okulların açılmasından önce öğretmenleri aşılamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

BAŞBAKAN: KÜRDİSTAN’I KORUYUN, AŞI OLUN

Başbakan Mesrur Barzani de bugün Kürdistan Bölgesi halkına aşılanma çağrısında bulundu.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi olarak şimdiye kadar 1 milyonu aşkın aşı teslim alındığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan, Kürdistan Bölgesi halkına aşılanma çağrısında bulundu.

“Bugüne kadar 1 milyondan fazla aşı teslim aldık ve şimdi rolünüzü oynamalısınız” diyen Başbakan, “Kürdistan'ı koruyun, aşı olun” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv