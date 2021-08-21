Politika

Erdoğan Kazimi ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Erdoğan ve Kazimi
Erdoğan ve Kazimi
türkiye Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kazimi görüşme Şengal

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadele konusundaki işbirliğini de artırmak gerektiğini ifade etti.

Kandil, Mahmur ve Şengal'deki PKK varlığına dikkat çeken Erdoğan’ın, Şengal’de düzenlenen bombardımanda, PKK mensuplarının hedef alındığını, vurulan hedefin hastane veya sağlık merkezi değil, PKK’nin barınma yerlerinden biri olduğunu söylediği kaydedildi.

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