Kars ve Ardahan'da sağanak su baskınlarına yol açtı

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Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Aynalı ve Ortalar köyünde su baskını meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aynalı ve Ortalar köylerinde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

AFAD ekipleri, Aynalı'da evlerin önünde biriken suları iş makineleriyle tahliye etti.

Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede de arıcılar mahsur kaldı. Bu kişilerin kurtarılmasına ve sel suları nedeniyle kapanan grup köy yolunun açılmasına çalışılıyor.

İlk belirlemelere göre, Aynalı köyünde 7, Ortalar köyünde ise 4 ev ve eklentilerinde sel nedeniyle maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

ARDAHAN'DA DERE TAŞTI

Ardahan'ın Göle ilçesinde ilçesi ve köylerinde de etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle Yeniköy köyündeki dere kenarında bulunan bazı evleri su bastı.

Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.