Rusya: ABD’nin yeni yaptırımlarına yanıtımız sert olacak

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın, ABD'nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını ortaklık temelinde ikili ilişkiler kurma konusundaki isteksizliği olarak değerlendirdiğini belirtti.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un son yaptırımlarına yanıtın sert olacağını söyledi.

Zaharova, “Joe Biden yönetiminin bu tür düşmanca eylemlerini, siyasi irade eksikliğinden ve Rus-Amerikan ilişkilerini ortaklık temelinde inşa etme konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.

Sözcü, Washington’un Rusya’ya baskı yapmanın işe yaramayacağını bildiği halde, gerçeklerden kopuk bu tavrından vazgeçmediğini kaydetti.

Moskova’nın Washington’un son yaptırımlarına yanıtının sert olacağını belirten Zaharova, “Cenevre zirvesinin ruhuna ve devlet başkanlarının vardığı anlaşmalara aykırı olarak Washington, ülkelerimizin uluslararası arenada işbirliği ve koordinasyonu artırması gereken bu zor dönemde, Rusya'ya uydurma bahanelerle yeni yaptırımlar getiriyor. Bu, ABD’nin Afganistan'daki öngörülemeyen sonuçlarla dolu en büyük dış politika başarısızlığı koşullarında yapılıyor” ifadelerini kullandı.