Politika

ABD Büyükelçisi: Peşmerge ile Irak ordusu işbirliğinde ilerleme kaydedildi

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Tueller, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu işbirliğinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.
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Matthew Tueller
Matthew Tueller
kürdistan Matthew Tueller ABD Irak

ERBİL (K24)

Basına konuşan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Amerikan güçlerinin Irak hükümetinin isteği üzerine bu ülkede bulunduğunu ve bazı grupların hükümete engel çıkardığını söyledi.

Büyükelçi Tueller, Peşmerge ile Irak ordusu arasında işbirliğinin geliştiğini belirtti.

Tueller ayrıca, Irak’ın gelişmesi için çalışan kişilere karşıtlık yapan bazı grupların varlığına dikkat çekti.

ABD Büyükelçisi, DAİŞ’in Irak’taki zayıf güvenlik durumundan halen yararlanabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Başkan Joe Biden’ın Irak’taki erken seçimleri desteklediğini belirten Tueller, “Seçimlere hile karıştırılmasından uzak durulması herkesin çıkarına” dedi.

Büyükelçi Tueller son olarak, “İran, Irak’ın egemenliğine saygı duymalı. Irak ve Afganistan’ı birbiriyle kıyaslamıyoruz, ikisi farklı yerler” ifadelerini kullandı.

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