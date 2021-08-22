‘Ortadoğu’da ekmek fiyatları artacak’

HABER MERKEZİ

İlkim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte tüm dünyada buğday üretim seviyesinde azalma yaşanıyor.

Buğday fiyatlarında artış yaşanırken, önümüzdeki ay bu artışın yükselmesi ve ekmek fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Söz konusu durumun dünya genelinde ekmek fiyatlarında artışı beraberinde getirmekle birlikte, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ekmek fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Bloomberg’in haberine göre, uzmanlar önümüzdeki birkaç hafta içerisinde fiyatlarda gözle görülür bir artış beklerken, buğday ürünü ekmeğin yoğun tüketildiği söz konusu bölge ülkelerindeki halkın bundan olumsuz etkileneceği bildiriliyor.

1 ton buğdayın dünya piyasasındaki fiyatı geçtiğimiz temmuz ayında 251 dolarken, eylül ayında 18 dolarlık bir artışla 269 dolara yükseleceği ifade ediliyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da dünya genelindeki buğday tüketiminin yüzde 30’u gerçekleşirken, ABD Tarım Bakanlığı da 2020-2022 dönemi için Kuzey Afrika ülkelerine buğday ihracat öngörü seviyesini düşürdü.

Söz konusu habere göre, Mısır dünyada en çok buğday ithal eden ülke konumundayken, bu ay buğday ithalatını azalttığı kaydediliyor.

ABD yönetimi, önümüzdeki 5 yılda dünya geneli buğday stoklarında büyük azalma yaşanacağını ve buğday tedarikinde sorunların yaşanacağını öngörürken, Paris piyasasında 1 ton buğday fiyatının 250 dolar olduğu belirtiliyor. Bunun 2013 yılından sonra görülen en büyük fiyat artışı olduğu bildiriliyor.

Petrol fiyatlarıyla birlikte ekmek fiyatlarında da artış bekleniyor.