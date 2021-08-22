Şengal’de 2 sivil kaçırıldı

ŞENGAL (K24)

Şengal’de 2 sivil evlerine döndükleri sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şengal’de oturan Bercis Halil Abdo ve Cemil Hıdır Serhan isimli 2 sivil evlerine dönerken kaçırıldı.

Kimliği belirsiz kişileri tarafından kaçırılan ve Werdiye köyünden olan 2 kişiden şimdiye kadar haber alınamadığı bildirildi.

Kaçırılanların yakınları ilgili taraflardan konuyla ilgilenerek, araştırma çalışmalarına başlamalarını ve 2 sivilin yakın zamanda bulunmasını istiyor.

Kaçırılan 2 kişinin bulunduğu bölgenin PKK mensuplarının kontrolünde olduğu bildirilirken, kaçırmanın PKK mensupları tarafından gerçekleştirildiğinden şüpheleniliyor.