Politika

Şengal’de 2 sivil kaçırıldı

Şengal’de oturan Bercis Halil Abdo ve Cemil Hıdır Serhan isimli 2 sivil evlerine dönerken kaçırıldı.
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Şengal'de kaçırılan siviller
Şengal'de kaçırılan siviller
kürdistan Şengal PKK Werdiye

ŞENGAL (K24)

Şengal’de 2 sivil evlerine döndükleri sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şengal’de oturan Bercis Halil Abdo ve Cemil Hıdır Serhan isimli 2 sivil evlerine dönerken kaçırıldı.

Kimliği belirsiz kişileri tarafından kaçırılan ve Werdiye köyünden olan 2 kişiden şimdiye kadar haber alınamadığı bildirildi.

Kaçırılanların yakınları ilgili taraflardan konuyla ilgilenerek, araştırma çalışmalarına başlamalarını ve 2 sivilin yakın zamanda bulunmasını istiyor.

Kaçırılan 2 kişinin bulunduğu bölgenin PKK mensuplarının kontrolünde olduğu bildirilirken, kaçırmanın PKK mensupları tarafından gerçekleştirildiğinden şüpheleniliyor.

 

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