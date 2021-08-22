Afganistan: Havalimanındaki izdihamda 7 kişi öldü

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İngiltere Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahadaki koşullar son derece zorlu ancak durumu olabildiğince güvenli ve sıkı bir şekilde tutmaya gayret ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü sağlamasının ardından yabancı devletler, hem kendi vatandaşlarını hem de birlikte çalıştıkları Afgan vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye çalışıyor. Öte yandan ülkeyi terk etmek isteyen binlerce Afgan da havalimanı dışında büyük bir kalabalık oluşturuyor.

Tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi adına havalimanın güvenliği 4 bin 500 Amerikan ve 900 İngiliz askeri tarafından sağlanıyor.

Taliban güçleri ise, havalimanı çevresinde kontrolü sağlamış durumda. Seyahat belgesi olmayan Afganların Taliban militanları tarafından havalimanına girişleri engelleniyor.

AFGAN KADIN AMERİKAN UÇAĞINDA DOĞUM YAPTI

Öte yandan tahliyeler esnasında havalanan ve Almanya'ya doğru giden Amerikan uçağında bir Afgan kadın doğum yaptı.

Amerikan Hava Komutanlığı Twitter'da yaptığı paylaşımlarda, kadının Ortadoğu'dan Almanya'daki Ramstein Havaüssü'ne giden bir uçakta iken doğumu yaptığını söyledi.

Komutanlık, doğumun gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte "pilotun uçağın irtifasını düşürdüğü ve bunun da annenin hayatını stabilize edip, hayatını kurtarmaya yaradığını" bildirdi.

Uçak Almanya'ya indiğinde ise çocuk Amerikan sağlık ekiplerine teslim edildi. Annenin de bebeğin de sağlık durumu iyi.

AFGANİSTAN TALİBAN’IN KONTROLÜNDE

Taliban'ın tüm ülkenin kontrolünü sağlamaya başlamasının ardından bir hafta geçti.

Binlerce insan hala Kabil Havalimanı etrafında tahliye uçuşlarından birini yakalamak için çaba sarf ediyor.

ABD'li savunma yetkilileri ise bölgedeki Taliban karşıtı DAİŞ mensupları tarafından havalimanına yönelik saldırı tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Ancak şu ana kadar DAİŞ'ten doğrudan böyle bir tehdit gelmedi.

Yerel basına göre, pasaport ofisleri de dahil olmak üzere devlet daireleri ve bankalar Kabil'de kapalı. (Kaynak: BBC)