TSK’nın top saldırısında 2 Arap turist yaşamını yitirdi

ZAHO (K24)

TSK tarafından Zaho’nun Batifa nahiyesine bağlı turistik Xankê köyüne düzenlenen top saldırısında 2 Arap turist yaşamını yitirdi.

K24 muhabiri, Zaho İdaresi’ne bağlı Batifa nahiyesinin turistik Xankê köyüne Türkiye tarafından düzenlenen top saldırısında yaşamını yitiren 2 turistin Musullu Arap olduğunu ve araçlarının isabet aldığını bildirdi.

Hayatını kaybeden turistlerin 2 gündür kayıp olduğu ve bugün cesetlerinin araçlarında bulunduğu kaydedildi.

Cuma günü gezi amaçlı bölgeye gelen turistlerin Xankê köyüne gittiği ve Türkiye’nin PKK’ye yönelik saldırısı sırasında araçlarında vurulduğu bilgisine ulaşılırken, köyde kimsenin olmamasından ötürü olayın bugün teyit edildiği belirtildi.

Söz konusu 2 turistin kaybolmasının ardından yakınlarının akıbetlerini öğrenmek için Batifa nahiyesine geldiği ve arama çalışmaları sonucu cesetlere ulaşıldığı bildirildi.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin sınır noktalarındaki varlığından ötürü Türkiye sürekli bölgeyi bombalıyor.

Bölge halkının ifadesine göre, çatışmaların bağ ve tarım arazilerine yönelik zararlarıyla birlikte, turizm hareketliliği de can güvenliğinin olmaması nedeniyle büyük zarar gördü.