Avusturya Başbakanı: Afgan mülteci almayacağız

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Televizyon kanalına röportaj veren Kurz, "Gönüllü olarak daha fazla mülteci ağırlamamıza açıkça karşıyım ve ben başbakan olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek" dedi.

Afganistan'da Avrupa Birliği kurumları adına çalışan Afganların iltica edebileceği ülkeler arasında bir seçenek olarak Avusturya'nın bulunmadığını ifade eden Başbakan, "Daha fazla kişiyi kabul etmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Tam aksini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başbakan Kurz, Afgan mültecilerin bölgede kalmasını önerirken Türkmenistan ve Özbekistan'da resmi verilere göre sırasıyla sadece 14 ve 13 mülteci olduğuna dikkat çekti.

AVUSTURYA VE MÜLTECİ GÖÇÜ

Avusturya, 2015-2016 yıllarında nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan bir göç akımıyla karşı karşıya kaldı. Göçe karşı sıkı önlem alma vaadiyle öne çıkan sağ politikacı Kurz ise 2017 yılından bu yana tüm seçimlerden zaferle ayrıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ülke Avusturya, AB'de en fazla Afgan mülteci ağırlayan ikinci ülke. NATO üyesi olmayan ülkenin Afganistan çok az sayıda askeri bulunuyordu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ülkeden tahliye edilen Afganlara tüm AB ülkelerinin kapılarını açması için çağrıda bulunmuştu.