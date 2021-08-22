Tony Blair: Batı’nın Afganistan’ı terk etmesi trajik, tehlikeli ve gereksiz

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Blair, başkanı olduğu Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü’nün sitesinde yer alan açıklamasında, “Afganistan ve halkının terk edilmesi trajik, tehlikeli, gereksiz. Bu ne onların, ne de bizim çıkarımıza” ifadelerini kullandı.

Afganistan’dan çekilme kararının, ‘sonsuz savaşları sona erdirmekle ilgili aptal bir siyaset slogana uyarak’ verildiğini belirten Blair, Batılı müttefiklerin mevcut stratejisinin uzun vadede kendilerine zarar vereceğini vurguladı.

Blair açıklamasında, “Dünya artık Batı’nın konumundan emin değil, çünkü Afganistan’dan bu şekilde çekilme kararının stratejiden değil, siyasetten kaynaklandığı çok açık” ifadelerini kullandı.

Afganistan’dan geri çekilmenin dünyadaki her tüm radikal grupları sevindireceğinin altını çizen Blair, açıklamasında, “Rusya, Çin ve İran da görecek ve bundan faydalanacak” ifadelerine yer verdi.