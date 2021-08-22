Bağdat’ta DAİŞ operasyonu
HABER MERKEZİ
Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçlerinin terör örgütü DAİŞ mensubu bir grubu yakaladığı ve 2 mayını etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Bağdat polisinin istihbarat servisiyle koordinasyon içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda terör suçlarından aranan 5 kişinin yakalandığı belirtildi.
Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, operasyonda 2 mayının etkisiz hale getirildiğini kaydederek, patlayıcıların DAİŞ tarafından Bağdat’ın güneyine döşendiğini ifade etti.
Resul, Bağdat polisinin bugün uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla bir kişiyi 500 gram kristal maddeyle yakaladığını bildirdi.
Sözcü, Bağdat’ın Kerh bölgesinde farklı suçlardan aranan 19 kişinin yakalandığını dile getirdi.