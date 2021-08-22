Politika

Bağdat’ta DAİŞ operasyonu

Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçlerinin terör örgütü DAİŞ mensubu bir grubu yakaladığı ve 2 mayını etkisiz hale getirdiği bildirildi.
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Bağdat'ta 2 mayın etkisiz hale getirildi
Bağdat'ta 2 mayın etkisiz hale getirildi
Irak Bağdat DAİŞ Kerh operasyon

HABER MERKEZİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçlerinin terör örgütü DAİŞ mensubu bir grubu yakaladığı ve 2 mayını etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Bağdat polisinin istihbarat servisiyle koordinasyon içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda terör suçlarından aranan 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, operasyonda 2 mayının etkisiz hale getirildiğini kaydederek, patlayıcıların DAİŞ tarafından Bağdat’ın güneyine döşendiğini ifade etti.

Resul, Bağdat polisinin bugün uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla bir kişiyi 500 gram kristal maddeyle yakaladığını bildirdi.

Sözcü, Bağdat’ın Kerh bölgesinde farklı suçlardan aranan 19 kişinin yakalandığını dile getirdi.

 

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