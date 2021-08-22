Başkan Barzani: Kürdistan ile Afganistan arasında çok fark var

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Afganistan’daki gelişmeler ve bu ülkedeki gelişmelerin Kürdistan Bölgesi’yle karşılaştırılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkan Barzani, “Kürdistan halkını, Kürdistan’ın durumunun diğer tüm yerlerin durumundan çok farklı olduğu hususunda temin ederim. Yüce Allah’a şükür ki bizim kahraman Peşmergelerimiz, gücümüz ve hepsinden önemlisi irade ve dava sahibi milletimiz var” dedi.

Afganistan olaylarının ardından günlerdir siyaset ve medya dili yoluyla Kürdistan halkında ümitsizlik oluşturma durumunun söz konusu olduğunu kaydeden Başkan Barzani, söz konusu platformlarda Afganistan ile Kürdistan Bölgesi’nin karşılaştırıldığını belirtti.

“Burada tüm kesimlerin iyi bilmesi gerekir ki bir millet kendisine ve kendi potansiyeline dayanmıyorsa her zaman saldırı ve çökme tehlikesi altındadır” diyen Başkan Barzani, halkın desteğinin de varlık ve irade sahibi olmanın göstergesi olarak bu süreçte etkisinin olduğunu ifade etti.

Afganistan ile Kürdistan Bölgesi arasında çok fark olduğu gibi Peşmerge ile Afganistan ordusu arasında da çok fark olduğunu kaydeden Başkan Barzani, Peşmerge’nin Kürdistan halkının tarih, kan ve gözyaşının semeresi olduğunu vurguladı.

Peşmerge’nin yüzlerce tarihi destan ve kahramanlığa sahip olduğunu belirten Başkan Barzani, bu destanlarının örneğinin DAİŞ efsanesinin yenilmesi, Pirde ve Sihêla’da Kürdistan düşmanlarının Kürdistan halkının iradesini kırma planını yok etmesiyle sergilendiğinin altını çizdi.

Başkan Barzani, söz konusu destanlarda Peşmerge ve Kürdistan halkının çelik iradesiyle düşmanlarının planlarını çökerttiğini belirtti.