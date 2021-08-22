Putin: Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistanlı sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesine karşı olduklarını, zira bu kişilerin içinde militanların bulunabileceğini ve bu ülkelerden de kolayca Rusya topraklarına sızabileceklerini söyledi.

Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle görüşmesinde Putin, “Afganistan’ın, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkisi bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Demek ki komşularımız olan bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün sayıyorlar, kendilerine ise vizesiz bireyleri istemiyorlar. Bu, söz konusu sorunun çözümüne dair çok küçük düşürücü bir yaklaşım.”

“Bu ülkelerden her birine sığınmacıların girdiğini düşünün. Bu sığınmacıların içlerinde kimlerin olduğunu nasıl bilelim?” sorusunu soran Rusya Devlet Başkanı, şunları söyledi:

“Sayıları binleri, yüz binler, hatta milyonları bulabilir. Bizimse yakın müttefiklerimiz olan komşularımız ile aramızda vize uygulaması bulunmuyor, onlarla paylaştığımız sınır ise bin kilometre. Diyelim ki (sığınmacılarla gelen bir militan) bir arabaya bindi ya da bir eşeğe bindi ve bozkırda yola koyuldu. O zaman biz bu durumla ne yapacağız?”

Putn, “Sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden birtakım militanların belirmesini istemiyoruz. Kuzey Kafkasya’da askeri eylemlerin yaşandığı 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların ortasında yaşananların herhangi bir şekilde tekrarlanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.