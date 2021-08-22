Urmiye Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Urmiye Gölü Ortadoğu'nun en büyük, dünyanın ise sayılı tuz göllerinden biriydi. 1990'lı yıllarda insanların yüzmeye geldiği göl, o dönem 5 bin 400 kilometrekarelik bir genişliğe sahipti. Gölün şu anki genişliği yaklaşık olarak 2 bin 500 km genişliğinde.

Urmiye Gölü, 2013 yılından önce yaklaşık yüzde 90 kurumuş ve sadece yüzde 10'luk kısmı kalmıştı. Bu tarihten sonra atılan adımlar gölü biraz canlandırsa da kuraklık bunu sekteye uğratıyor.

Bölgede ihya çalışmaları devam ediyor ancak son dönemde kuraklık nedeniyle göl yeniden çöl olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Uzmanlara göre gölü tehdit eden etkenlerden biri de yağmur azlığı nedeniyle tarım arazilerinin yer altı suları kullanılarak sulandırılması. Talebin sürekli artması, buna karşın yağmur sularının azalması, nehirlerin ve göllerin kurumasıyla sonuçlanıyor.

Urmiye Gölü, diğer tuz göllerinde de görüldüğü gibi, sudaki tuz oranının artması nedeniyle ortaya çıkan fitoplanktonlar ve bakterilerin etkisiyle kırmızıya bürünmüş durumda.

Analistler, su kaynaklarının hızla kurumasının gelecekte birçok yeri artık yaşanmaz hale getireceği ve örneğin “tuz fırtınası” gibi çevre felaketlerine sebep olabileceği gibi siyasi kargaşalara ve çatışmalara da yol açabileceğini öngörüyor.