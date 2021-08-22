İsrail Başbakanı: Her senaryoya hazırız

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün düzenlenen haftalık kabine toplantısının başında, “Gazze Şeridi’ndeki sınır çitinde bir terörist tarafından yaralanan Barel Hadaria Shmueli’nin iyileşmesi için dua etmek istiyorum. Askerlerimize ve sivillerimize zarar verenlerden hesap soracağız” dedi.

Naftali Bennett ayrıca, geçen haftaki istişarelerin ardından ordu, Güney Komutanlığı ve Gazze Tümeni’nin "her türlü senaryoyla" yüzleşmeye hazır olduğunu da söyledi.

Gazze-İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin düzenlediği gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini, Savunma Bakanı Benny Gantz de dün sınırdaki gösteriler esnasında bir İsrail askerinin vurulmasına karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail tarafına açılan ateşte sınır polisine bağlı bir askerinin yaralanmasına karşılık olarak Hamas'ın askeri kanadına ait 4 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.