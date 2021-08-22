Politika

İsrail Başbakanı: Her senaryoya hazırız

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Gazze Şeridi’nin doğu sınırında dün İsrailli bir keskin nişancının vurulmasının ardından İsraillilere saldıran herkese misilleme yapma sözü verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Naftali Bennett
Naftali Bennett
ortadoğu İsrail Naftali Bennett Gazze

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün düzenlenen haftalık kabine toplantısının başında, “Gazze Şeridi’ndeki sınır çitinde bir terörist tarafından yaralanan Barel Hadaria Shmueli’nin iyileşmesi için dua etmek istiyorum. Askerlerimize ve sivillerimize zarar verenlerden hesap soracağız” dedi.

Naftali Bennett ayrıca, geçen haftaki istişarelerin ardından ordu, Güney Komutanlığı ve Gazze Tümeni’nin "her türlü senaryoyla" yüzleşmeye hazır olduğunu da söyledi.

Gazze-İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin düzenlediği gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini, Savunma Bakanı Benny Gantz de dün sınırdaki gösteriler esnasında bir İsrail askerinin vurulmasına karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail tarafına açılan ateşte sınır polisine bağlı bir askerinin yaralanmasına karşılık olarak Hamas'ın askeri kanadına ait 4 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv