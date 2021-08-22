Sağlık

ABD'de salgın: Son 24 saatte 480 kişi öldü

ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 628 bin 342'ye yükseldi.
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HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD’de virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 678 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 480 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 628 bin 342'ye çıktı.

California, 4 milyon 227 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 459 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 97 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 55 binden fazla, New York'ta ise 54 bin 12 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 200 milyon 947 binden fazla kişiye ilk doz, 170 milyon 406 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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