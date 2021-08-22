Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 328 Covid-19 testi uygulanırken, 1531 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (769) Süleymaniye’de görüldü.

Son 24 saatte 2181 kişi sağlığına kavuştu, 20 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 2 milyon 745 bin 549

Vaka: 278 bin 836

İyileşen: 229 bin 931

Tedavisi süren: 43 bin 685

Ölüm: 5 bin 220