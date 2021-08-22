Manchester United deplasmanda 2 puan bıraktı

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Premier Lig'e geçtiğimiz hafta 5-1'lik Leeds United galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yapan Manchester United, 2’nci haftada Southampton deplasmanında 2 puan bıraktı.

Ev sahibi Southampton 30'da Fred'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ona yanıtı 55'te Mason Greenwood verdi.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, kalan bölümde galibiyet golünü arasa da çabalar sonuçlanmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İlk maçında Everton'a kaybeden Southampton puanla tanıştı. Manchester United ise 2’nci maçlar sonunda 4 puanda ve şu an için 4’üncü sırada.

Öte yandan Manchester United'ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba ise, Southampton deplasmanında Premier Lig tarihine geçmeyi başardı.

Paul Pogba, Premier Lig tarihinde ligin ilk iki maçında 5 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.