Irak ve Kuveyt’ten ilişkileri geliştirme girişimi

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Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e bir günlük ziyaret düzenleyen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf es-Sabah ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan tarihsel bağlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Taraflar, ikili ortaklığı geliştirme ve sürdürülebilir kalkınma ile sanayi ve ticari yatırım alanlarında etkin bir rol alma arzusu ışığında, ülkeler arasındaki ticaretin kalkındırma yolları ve tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi arzusunda olduklarını kaydetti.

Ayrıca, Emir Sabah ile Kazimi görüşmede ortak öneme sahip konuları ve bölgedeki gelişmeleri de görüştü.

Kazimi'nin Bağdat Havalimanı'ndan ayrılmadan önce Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, çeşitli ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında Kuveyt'e ziyaret düzenlendiği duyuruldu.