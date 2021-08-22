Londra derbisi: Lukaku açılışı yaptı, Chelsea kazandı

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Premier Lig'in 2’nci haftası Londra derbisine sahne oldu.

Arsenal'ın Chelsea'yi konuk ettiği başkent derbisinde gülen taraf Maviler oldu.

Chelsea karşılaşmada gol perdesini 15’inci dakikada açtı. 7 yıl sonra Chelsea'ye dönen Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

35’inci dakikada, ilk golün asistini yapan Reece James topu filelere yolladı ve skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, Arsenal deplasmanında 2-0 kazanarak ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı.

İkinci maçta da golle tanışamayan Arsenal ise ikinci haftayı da puansız kapattı. Arsenal 1992-93 sezonundan bu yana ilk kez bir haftayı küme düşme hattında tamamladı.