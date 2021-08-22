Spor

Londra derbisi: Lukaku açılışı yaptı, Chelsea kazandı

Premier Lig'de Chelsea, Londra derbisinde Arsenal'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, Chelsea'nin yeni transferi Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu.
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avrupa Arsenal Chelsea Londra derbisi

HABER MERKEZİ

Premier Lig'in 2’nci haftası Londra derbisine sahne oldu.

Arsenal'ın Chelsea'yi konuk ettiği başkent derbisinde gülen taraf Maviler oldu.

Chelsea karşılaşmada gol perdesini 15’inci dakikada açtı. 7 yıl sonra Chelsea'ye dönen Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

35’inci dakikada, ilk golün asistini yapan Reece James topu filelere yolladı ve skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, Arsenal deplasmanında 2-0 kazanarak ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı.

İkinci maçta da golle tanışamayan Arsenal ise ikinci haftayı da puansız kapattı. Arsenal 1992-93 sezonundan bu yana ilk kez bir haftayı küme düşme hattında tamamladı.

 

 

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