Politika

Taliban açıkladı: Pencşir’e doğru yola çıktık

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, "yüzlerce" mensubunu henüz kontrolü sağlayamadığı Pencşir Vadisi'ne gönderdiğini açıkladı.
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Taliban mensupları
Taliban mensupları
dünya Afganistan Taliban Pencşir

HABER MERKEZİ

Taliban'ın Twitter hesabından Arapça yapılan açıklamada, “İslam Emirliği’nin yüzlerce mücahidi yerel yönetim barışçıl bir şekilde teslim olmayı reddettiği için Pencşir vilayetine doğru yola çıktı” denildi.

BBC Farsça'ya konuşan Taliban sözcülerinden Muhammed Naim, Pencşir'deki durumla ilgili, "Pencşir sorununu ya diyalog ile ya da güç kullanarak çözeceğiz" ifadesini kullanmıştıi

Pencşir, Taliban karşıtlarının “önemli kalesi” olarak biliniyor.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Pencşir'in, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir vilayetinde oluşturulan yerel grupların başında bulunduğunu açıklayarak halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmıştı.

Öte yandan bugün çatışmalar sonucu başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan vilayetine bağlı Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinin kontrolünün eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçtiği bildirilmişti.

Ayrıca yerel grupların Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Wardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi kontrol ettiği biliniyor.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

 

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