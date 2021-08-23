Politika

Biden’dan Afganistan açıklaması: Birçok şey yolunda gitmeyebilir

Biden, Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini söyledi.
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Joe Biden
Joe Biden
ABD ABD Joe Biden Afganis tahliye

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'den tahliyelere ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, önceliklerinin ABD vatandaşlarını tahliye etmek olduğunu ifade etti.

Kabil'de güvenlik durumunun hızlı bir şekilde değiştiğini belirten Biden, tahliyeler konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Bu kadar insanı, televizyonda da gördüğünüz gibi acı, kayıp ve yürek burkan sahneler yaşanmadan tahliye etmenin başka bir yolu yok" dedi.

Biden, "Kabil'den 14 Ağustos'tan beri yaklaşık 28 bin kişiyi tahliye ettik" ifadesini kullandı.

Temmuzdan beri tahliye edilenlerin sayısının ise yaklaşık 33 bine ulaştığını belirten Biden, "Önümüzde uzun bir yol var ve birçok şey yolunda gitmeyebilir" uyarısı yaptı.

Katar, Almanya, Kuveyt ve İspanya dahil birçok ülke ile tahliyelere ilişkin anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Biden, tahliye edilen Afganların bu ülkelerdeki Amerikan üslerine getirildiğini ve orada güvenlik taramaları tamamlandıktan sonra ABD'ye gönderileceklerini söyledi.

Biden, "Teröristlerin bu durumu istismar etmeye ve masum Afganlarla Amerikan askerlerini hedef almaya çalışabileceğini biliyoruz" diyerek, tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı umut ettiklerini belirtti.

Biden ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde Taliban'a karşı yaptırımları destekleyeceğini söyledi.

 

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