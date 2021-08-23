Real Madrid gol düellosunda puan bıraktı

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La Liga’nın ikinci haftasında Real Madrid, Levante’ye konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, 5’inci dakikada Gareth Bale'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında (Dk. 46) Roger Marti ile skora eşitliği getiren Levante, 57’nci dakikada da bu kez Jose Campana'nın golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılıklı ataklarla geçen bu yarıda, 72’nci dakikada Vinicius ile skoru 2-2'ye getiren Real Madrid'e, ev sahibi takımdan Rober Pier (Dk. 79) karşılık vererek Levante'yi tekrar öne geçirdi.

Eflatun beyazlı takımda 85’inci dakikada rakip ağları bir kez daha havalandıran Vinicius skoru 3-3'e getirdi.

Levante'de kaleci Aitor Fernandez 86'ncı dakikada ceza sahasının dışında topa elle dokunduğu için direkt kırmızı kart gördü.

Son dakikalarda 10 kişi oynayan Levante'ye karşı etkili olamayan Real Madrid, Levante deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda basına yaptığı değerlendirmede, "2 puan hediye ettik" dedi.

La Liga'da sahasında Elche'yi 1-0 yenen Atletico Madrid 6 puanla liderliğe otururken Real Madrid, Barcelona, Mallorca ve Valencia gibi 4 puanda aldı.

Levante'nin ise ligin ilk iki haftasında aldığı beraberliklerle 2 puanı bulunuyor.