Kabil Havalimanı'nda çatışma: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Reuters'ın haberine göre, Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. ABD ve Alman askerlerinin de çatışmalara dahil olduğu öğrenildi.

İlk bilgilere göre, 1 Afgan muhafızın hayatını kaybettiği çatışmada 3 kişi de yaralandı.

Alman ordusu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hiçbir Alman askerinin yaralanmadığı bilgisine yer verdi.

Havalimanı 15 Ağustos'ta Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinden bu yana bir kaosa sahne oluyor.

Dün İngiltere, havalimanı yakınlarında çıkan olaylar sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.