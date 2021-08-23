İsrail açıkladı: Üçüncü doz BioNTech aşısının koruyuculuğu ne kadar?

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Dünya yaklaşık 2 yıldırı Covid-19 salgınının pençesinde. 4 milyonun üzerinde insanın canına mal olan virüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde.

Daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan varyant nedeniyle pek çok ülke üçüncü doz aşılamaya gitme kararı vermişti.

O ülkelerden birisi olan İsrail merakla beklenen verileri paylaştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileri üç doz BioNTech/Pfizer aşısının koruyuculuk oranının iki doza kıyasla dört kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Söz konusu açıklamaya göre, üçüncü doz aşı 60 yaş ve üzeri kişilerdeki hastaneye yatma riskini yaklaşık 6 kat düşürdü.

EN ÇOK AŞIYI ÇİN YAPTI

Öte yandan Dünya genelinde Covid-19’a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Çin 1 milyar 920 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 576 milyon 117 bin ile Hindistan, 360 milyon 630 bin ile ABD, 173 milyon 650 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya izledi.