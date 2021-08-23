Yaşam

4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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kürdistan 4 il gök gürültülü sağanak uyarı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Dersim'de 36, Iğdır'da 33, Ağrı ve Erzincan'da 31, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

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