Politika

Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması yakında

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’yle yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.
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dünya Türkiye Rusya S-400

HABER MERKEZİ

Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’yle yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında, “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.

Türkiye şimdiye dek Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019’daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye’ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor. (Kaynak: Sputnik)

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