Politika

Taliban: Eşref Gani'yi affediyoruz, geri dönebilir

Taliban, ülkeden kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi ve iki yetkiliyi daha affettiklerini belirterek, "İsterlerse ülkeye dönebilirler" mesajı verdi.
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dünya Taliban Afganistan Eşref Gani

HABER MERKEZİ

Üst düzey Taliban yetkilisi Halil el-Rahman Hakkani, Pakistan Geo TV'ye verdiği demeçte, ülkeden kaçan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'e af teklif ederek, isterlerse ülkeye dönmelerine izin verileceklerini söyledi.

Hakkani, "Eşref Gani, Amrullah Salih ve Hamdullah Mohib'i (Afgan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı) affediyoruz. Bize karşı savaşan bir generalden, sıradan bir kişiye kadar herkesi affediyoruz" dedi.

Taliban’ın bu isimlerle düşmanlığının olmadığını söyleyen Hakkani, ülkeyi terk etmeye çalışanlardan da gitmemelerini istedi.

Taliban’ın intikam alacağını söyleyenlerin “düşmanlar” olduğunu savunan Hakkani, ülkedeki herkesin huzur içinde yaşayacağını söyledi.

15 Ağustos'ta Taliban'ın başkent Kabil'de de kontrolü sağlaması üzerine Eşrf Gani ülkeyi terk etmişti.

Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındığı açıklanmıştı.

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