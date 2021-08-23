Bitcoin son 3 ayın zirvesinde: 50 bin doları aştı

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Bitcoin, yaklaşık yüzde 2’lik artışla 50 bin 249 dolara yükseldi. Böylece, Çin’in kripto paralara yasak getirmesi ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın Bitcoin ile alışverişi askıya almasının ardından fiyatının düştüğü Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Elon Musk, daha sonra Bitcoin’e desteğini ifade ederken, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey de dahil olmak üzere birçok önde gelen yatırımcı da ilgilerini dile getirdi.

Fiyatı, Haziran ayındaki altı ayın en düşük seviyesinden (29 bin dolardan az) yüzde 70’ten fazla artan Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor.

Bensignor Investment Strategies CEO’su Rick Bensignor, “Bitcoin, 40 bin ile 50 bin dolar arasında yeni süreç aralığı olarak beklediğimin üst sınırına yaklaşıyor” dedi.

Ancak Bitcoin, Nisan ayındaki 64 bin 870 dolarlık rekor fiyattan hala çok uzak.