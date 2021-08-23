Taliban: 31 Ağustos kırmızı çizgimiz

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Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, ABD'nin daha önce ilan ettiği son çekilme tarihi olan 31 Ağustos'un kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan'daki son Amerikan askerlerinin bu tarihte ülkeden çekileceğini açıkladığını hatırlatan Şahin, çekilme süresinin uzatılmasının Afganistan'ın işgalinin de uzaması anlamına geleceğini belirtti.

Joe Biden Kabil’den 14 Ağustos’tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, 31 Ağustos’tan sonra da tahliyelerin devam edip etmeyeceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yarın video konferans yöntemiyle yapılacak G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'a, Afganistan'da kalan son Amerikan birliklerinin geri çekilmesini ertelemesi çağrısı yapması bekleniyor.

Johnson, Kabil Havalimanı'nda tahliyelere daha fazla zaman ayrılması için bunun gerekli olduğunu düşünüyor.

İngiltere 13 Ağustos'tan bu yana 5725 kişiyi tahliye etti. Afganistan'da tahliyeler için çalışan 1000'in üzerinde İngiliz askeri var.