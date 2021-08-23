Taliban: Pencşir’i kuşattık

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit, “Savaşçılarımız Pencşir yakınlarına konuşlanarak, burayı kuşattı, ancak biz bu konuyu barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Pencşir’deki gruplar ise Taliban’ın vilayete yaklaşma girişimlerinin atılan pusularla engellendiğini duyurdu.

Taliban, dün yaptığı açıklamada, yüzlerce örgüt mensubunu henüz kontrolü sağlayamadığı başkent Kabil'in kuzeydoğusundaki Pencşir Vadisi'ne gönderdiğini bildirmişti.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Pencşir'in, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.