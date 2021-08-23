‘Irak’ın 100 yıllık Zulümlerine Karşı Kürdistani Girişim’ ilan edildi

ERBİL (K24)

Bir grup siyasetçi, hukukçu, akademisyen, yazar ve aktivist tarafından ‘Irak Devletinin 100 yıllık Zulümlerine Karşı Kürdistani Girişim’ ilan edildi.

Başkent Erbil’de Kürdistanlı bir grup aydın tarafından kurulan ‘Irak Devletinin 100 yıllık Zulümlerine Karşı Kürdistani Girişim’in bildirgesi siyasetçi ve yazar Azad Cundiyani tarafından okundu.

23 Ağustos’ta Irak’ın 100 yaşına girmiş bir devlet olacağını kaydeden Cundiyani, Irak’ın krallık ve cumhuriyet dönemlerinde Kürtlere ve tüm bileşenleriyle Kürdistan halkına karşı şiddetle muamelede bulunduğunu belirtti.

Demografik değişim, Araplaştırma, jenosid ve Kürdistan doğasının viraneye yok edilmesi gibi suçların işlendiğini hatırlatan Cundiyani, Yahudilerin Irak’tan çıkarılıp, mallarına el konulması ve tarihi eserlerin Bağdat’a kaçırılmasının işlenen diğer suçlar olduğunu ifade etti.

Bu süreçte Kürdistan halkının yer altı zenginliklerinin çalındığını kaydeden Cundiyani, 100 yıl içerisinde Kürdistan halkının maddi ve manevi açıdan büyük zararlar gördüğünü dile getirdi.

Kürdistan halkının en çok Baas rejimi ve DAİŞ saldırıları sürecinde zulme maruz kaldığını kaydeden Cundiyani, Enfal, Halepçe, Germiyan ve Badinan katliamlarının mağdurları başta olmak üzere savaş suçu işlenmiş tüm bölgelerdeki mağdurlara tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi.

Cundiyani, Irak yönetiminin Kürtlere yönelik farklı alanlardaki suçlarının özellikle Kürdistani bölgelerde devam ettiğini kaydetti.

İlan edilen girişimin Ieak’ın Kürdistan halkına yönelik işlediği suçların belgelenmesiyle ilgili ciddi çalışma yürütmesi bekleniyor.