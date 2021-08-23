Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı dünyada tam onay alan ilk aşı oldu

HABER MERKEZİ

ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay verdiği açıklandı.

Bununla birlikte, FDA’dan aşıya tam onay sonrası daha çok insanın aşılanma konusunda ikna olacağı ve aşı zorunluluğu uygulamalarının daha kolay devreye gireceği tahmin ediliyor.

FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olduğu açıklamasında bulunmuştu.

FDA'nın Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ayrıca ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de salgın ile mücadele için FDA tarafından 'acil kullanım onayı' verilmişti.