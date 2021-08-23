İlk Kürt kadın yargıç yaşamını yitirdi

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İlk Kürt kadın yargıç Zekiye İsmail Hakkı yaşamını yitirdi.

Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki ilk Kürt kadın yargıç olarak bilinen Zekiye İsmail Hakkı hayatını kaybetti.

Hakkı’nın bugün ABD’de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Feyli Kürtlerinden olan Kürt kadın yargıç, 1939 yılında Bağdat’ta doğdu.

Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1957’de mezun olan Hakkı, ABD’de uluslararası hukuk alanında doktora yaptı.

1959 yılında avukatlığa başlayan Hakkı, Abdulkerim Kasım döneminde Bağdat Mahkemesi’nde yargıçlığa başladı.

Bakanlık danışmanlığı görevinde bulunan Hakkı, Eylül Devrimi’yle iletişime geçti, 1996 yılında Irak’ı terk ederek ABD’ye gitti.

Kürtçe’nin yanı sıra Arapça, Farsça, Peştunca ve İngilizce bilen Hakkı, 1970’te Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komite üyeliğine seçilmişti.

1952-1975 yılları arasından Kürdistan Kadınlar Birliği Sekreterliği görevinde bulunan Hakkı, birçok uluslararası kongrede KDP’yi temsil etti.

1962 yılında Kürdistan halkına karşı askeri operasyonların durdurulması amacıyla düzenlenen protestoya katıldığı için Bağdat yönetimi tarafından tüm görevlerine son verilen Hakkı, 1945-1996 yılları arasında zorunlu iskana tabi tutuldu.

2003 yılından sonraki Irak sisteminin oluşumu ve anayasanın hazırlanmasında aktif rol üstlenen Hakkı, kadın ve çocuk çalışmaları yapan 2 sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.