Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz

HABER MERKEZİ

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, halen devam eden tahliye operasyonuna ilişkin detaylar verdi ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Son 24 saat içinde 11 bine yakın kişiyi tahliye ettiklerini ve bu sayıyla birlikte tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan çıkarılanların sayısının 37 bini geçtiğini dile getiren Kirby, bu kişilerin ne kadarının hangi milletlerden olduğu detayını ise paylaşmadı.

Kirby, tahliye operasyonu sürerken Taliban ile yakın ve anlık iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Ancak Taliban ile herhangi bir şekilde ortak devriye yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kirby ayrıca, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında çıkan bir olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği ve olayın detayları ile ilgili soruya da şu an ellerinde yeterli detay olmadığını söyleyerek cevap verdi.

Bir gazetecinin, "Şu ana dek Kabil'den ne kadar Amerikan vatandaşı tahliye ettiniz, net bir rakam verir misiniz?" şeklindeki sorusuna "binlerce" diye yanıt veren Kirby, net bir rakam veremeyeceğini söyledi.

ORDUDA COVID-19 AŞISI ZORUNLU OLACAK

Öte yandan Kirby, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech aşısına tam kullanım onayı vermesinin ardından ordunun tamamına yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısını zorunlu kılacaklarını söyledi.

Sözcü, 15 Eylül'e kadar aşının zorunlu kılınmasına yönelik daha önce açıklama yapıldığını ancak Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verilmesinin ardından süreci hızlandıracak şekilde yeni aşı kılavuzunu hazırlayıp aşıyı zorunlu kılacaklarını anlattı.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE ETTİĞİ KİŞİ SAYISI 37 BİNİ GEÇTİ

Bu arada Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 400 kişiyi daha tahliye etti.

28 askeri uçuşla taşınan kişilerle birlikte ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısı 37 bini geçmiş oldu.

Öte yandan açıklamada, Afganistan'da görev yapan farklı ülkelerden 61 uçağın son 24 saatte yaklaşık 5 bin 900 kişiyi ülkeden çıkardığı bilgisi de paylaşıldı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.