Irak'ta DAİŞ’e operasyon: 3 ölü

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Irak'ın Selahaddin vilayetinde terör örgütü DAİŞ'e karşı düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Selahaddin'in kuzeyinde DAİŞ mensuplarına yönelik operasyon başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmada DAİŞ'li 3 teröristin öldürüldüğü, iki Irak askerinin ise hafif yaralandığı aktarıldı. Operasyona Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.