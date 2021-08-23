Politika

Irak'ta DAİŞ’e operasyon: 3 ölü

Irak'ın Selahaddin vilayetinde terör örgütü DAİŞ'e karşı düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak DAİŞ Selahaddin Irak

HABER MERKEZİ

Irak'ın Selahaddin vilayetinde terör örgütü DAİŞ'e karşı düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Selahaddin'in kuzeyinde DAİŞ mensuplarına yönelik operasyon başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmada DAİŞ'li 3 teröristin öldürüldüğü, iki Irak askerinin ise hafif yaralandığı aktarıldı. Operasyona Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv