Rusya Afganistan'ın komşularına indirimli silah satacak

HABER MERKEZİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin ardından bölge ülkeleri ve sınır güvenliği hakkında soruları yanıtladı.

Sınırların güvenliğini artırmak için çalıştıklarını söyleyen Borisov, gazetecilere verdiği demeçte, "Güney sınırlarımızın güvenliğini artırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'dan oluşuyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN DA ENDİŞELİ

Başkan Joe Biden yönetimi, ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonunun sona erdiğini ve askerlerinin geri çekildiğini duyurduktan sonra bölgede hareketli günler yaşanıyor.

Rusya tarafından da yasadışı örgüt olarak kabul edilen Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten komşu ve çevre ülkelerde endişe hakim oldu.